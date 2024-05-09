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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЯ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Лугин Меркул Агеевич

Отец ребёнка: Лугин Агей Исаевий

Рождение ребёнка
1723

Сын: Лугин Исай Агеевич

Отец ребёнка: Лугин Агей Исаевий

Рождение ребёнка
1734

Сын: Лугин Абрам Агеевич

Отец ребёнка: Лугин Агей Исаевий

Рождение ребёнка
1741

Сын: Лугин Антон Агеевич

Отец ребёнка: Лугин Агей Исаевий

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