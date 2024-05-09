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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Лугин Меркул Агеевич
Отец ребёнка: Лугин Агей Исаевий
Рождение ребёнка
1723
Сын: Лугин Исай Агеевич
Отец ребёнка: Лугин Агей Исаевий
Рождение ребёнка
1734
Сын: Лугин Абрам Агеевич
Отец ребёнка: Лугин Агей Исаевий
Рождение ребёнка
1741
Сын: Лугин Антон Агеевич
Отец ребёнка: Лугин Агей Исаевий