Золотарева Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Золотарев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булдакова Золотарева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Золотарев Михаил Иванович
деревня Золотари, село Понино. Глазовский район, Удм. АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Золотарев Михаил Иванович
деревня Золотари, село Понино Глазовский район, Удм. АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Золотарев Михаил Иванович
деревня Золотари, Глазовский район Удм. АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Чупина Золотарева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Золотарев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно