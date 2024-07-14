Золотарева Маргарита Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотарева Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Золотарев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булдакова Золотарева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Золотарев Михаил Иванович

деревня Золотари, село Понино. Глазовский район, Удм. АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Золотарев Михаил Иванович

деревня Золотари, село Понино Глазовский район, Удм. АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Золотарев Михаил Иванович

деревня Золотари, Глазовский район Удм. АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Чупина Золотарева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Золотарев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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