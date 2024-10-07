Анисья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1758
Сын: Емельян Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Васильевич
Смерть
Неизвестно