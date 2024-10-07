Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Ивановна

Место рождения

Щурово, Зарайский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Щурово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Емельян Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Прокопий Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно

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