Федосья Григорьевна 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосья Григорьевна

Место рождения

с.Березницы (?) Гороховецкого уезда (?)

Дата рождения

1762

Дата смерти

Между 1795 и 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Березницы (?) Гороховецкого уезда (?)
Бракосочетание
Между 1775 и 1782

Муж: Артамон Астафьевич / Евстафьевич

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 20 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 36 лет, солдатка 26 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во л... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 1794 возраст - 38 лет, солдатка 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 39 лет, солдатка 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во л... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830

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