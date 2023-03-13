Карташевъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Карташевъ Моисей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Сын: Карташевъ Елисей
Мать ребёнка: Карташева Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Карташева) Дарья
Мать ребёнка: Карташева Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Карташева Ненила
Мать ребёнка: Карташева Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Карташевъ Климъ
Мать ребёнка: Карташева Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Карташева) Марфа
Мать ребёнка: Карташева Федосья Иванова