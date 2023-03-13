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Карташевъ Степанъ

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Карташевъ Моисей

Мать: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Карташевъ Елисей

Мать ребёнка: Карташева Федосья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Карташева) Дарья

Мать ребёнка: Карташева Федосья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Карташева Ненила

Мать ребёнка: Карташева Федосья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Карташевъ Климъ

Мать ребёнка: Карташева Федосья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Карташева) Марфа

Мать ребёнка: Карташева Федосья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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