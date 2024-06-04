Першагин Степан Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Першагин Филипп Маркелов
Мать: Першагина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Першагина Анисья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Першагина) Прасковья Степанова
Мать ребёнка: Першагина Анисья Иванова
Смерть
После 1850