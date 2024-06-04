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Першагин Степан Филиппов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Першагин Филипп Маркелов

Мать: Першагина Екатерина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першагина Анисья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Першагина) Прасковья Степанова

Мать ребёнка: Першагина Анисья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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