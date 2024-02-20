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Рябуха Алексей Евтихиевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

15.03.1889

Дата смерти

11.01.1893

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1889

Отец: Рябуха Евтихий Андреевич

Мать: Рябуха Акилина Федоровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
11.01.1893
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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