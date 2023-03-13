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Матрена
Матрена
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Древо
Место рождения
Орловка
Дата рождения
1793
Пол
Женский
Отец
Иванъ
1767 г.р.
Мать
(Кузовенкова) Ирина
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Иванъ
Мать:
Ирина
Орловка
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