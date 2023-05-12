Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуваков Неизвестно Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуваков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуваков Богдан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винодора Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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