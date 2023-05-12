Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуваков Неизвестно Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуваков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуваков Богдан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винодора Васильевна
Смерть
Неизвестно