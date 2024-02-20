(Зипир) София Михайловна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения16.09.1905
Дата смерти02.11.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1905
Отец: Зипир Михаил Иванович
Мать: Зипир Анастасия Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
02.11.1906
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /