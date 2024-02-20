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(Зипир) София Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

16.09.1905

Дата смерти

02.11.1906

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
16.09.1905

Отец: Зипир Михаил Иванович

Мать: Зипир Анастасия Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
02.11.1906
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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