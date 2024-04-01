Софронов Гавриил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1818
Отец: Софронов Петр Семенов
Мать: Софронова 1 Жена
Рождение ребёнка
Около ?.12.1838
Сын: Софронов Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Софронова Великанида? Иванова
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Софронова Великанида? Иванова
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Софронова Великанида? Иванова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Авдотья Гаврилова
Мать ребёнка: Софронова Великанида? Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно