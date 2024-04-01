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Софронов Гавриил Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Софронов Петр Семенов

Мать: Софронова 1 Жена

Рождение ребёнка
Около ?.12.1838

Сын: Софронов Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Софронова Великанида? Иванова

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Софронов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Софронова Великанида? Иванова

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Софронов Федор Гаврилов

Мать ребёнка: Софронова Великанида? Иванова

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Авдотья Гаврилова

Мать ребёнка: Софронова Великанида? Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софронова Великанида? Иванова

Смерть
Неизвестно
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