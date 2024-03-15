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Антипьева Елена Владимировна
Антипьева Елена Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Пол
Женский
Отец
Антипьев Владимир Наумович
1941 г.р.
Мать
Антипьева Колесова Валентина Андреевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Антипьев Владимир Наумович
Мать:
Антипьева Колесова Валентина Андреевна
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