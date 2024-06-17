Удальцова (Мохова) Римма Александровна
Место рождения
Дата рождения21.03.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удальцова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Удальцов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удальцов Николай
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1970
Сын: Удальцов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Удальцов Николай
Рождение ребёнка
27.12.1973
Дочь: Удальцова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Удальцов Николай