Удальцова (Мохова) Римма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удальцова (Мохова) Римма Александровна

Место рождения

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1947

Отец: Мохов Александр Иванович

Мать: Мохова (Шелепина) Евстолия Владимировна

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удальцова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Удальцов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удальцов Николай

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1970

Сын: Удальцов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Удальцов Николай

Рождение ребёнка
27.12.1973

Дочь: Удальцова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Удальцов Николай

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