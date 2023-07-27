Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Икрина) Александра Прокопьевна
(Икрина) Александра Прокопьевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.05.1910
Дата смерти
14.07.1910
Пол
Женский
Отец
Икрин Прокопий Данилович
1875 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1910
Отец:
Икрин Прокопий Данилович
Мать:
?
Смерть
14.07.1910
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия