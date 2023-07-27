(Икрина) Александра Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Икрина) Александра Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1910

Дата смерти

14.07.1910

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1910

Отец: Икрин Прокопий Данилович

Мать: ?

Смерть
14.07.1910
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