Карасева Матрона Иванова
Место рожденияОрловской губ, Карачевского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловской губ, Карачевского уезда
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Карасев Калина Радионов
Орловской губ, Карачевского уезда
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Карасев Калина Радионов
Орловской губ, Карачевского уезда
Смерть
Неизвестно