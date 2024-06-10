Карасева Матрона Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карасева Матрона Иванова

Место рождения

Орловской губ, Карачевского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловской губ, Карачевского уезда
Рождение ребёнка
1858

Сын: Карасев Афанасий Калинин

Отец ребёнка: Карасев Калина Радионов

Орловской губ, Карачевского уезда
Рождение ребёнка
1872

Сын: Карасев Устин Калинин

Отец ребёнка: Карасев Калина Радионов

Орловской губ, Карачевского уезда
Смерть
Неизвестно

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