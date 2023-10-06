Рябуха (Коляда) Ирина Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1881
Отец: Коляда Ефрем Тимофеевич
Мать: Коляда Васса Степановна
Бракосочетание
17.01.1899
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1899
Сын: Рябуха Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Рябуха Игнатий Семенович
хутор Химов
Рождение ребёнка
28.05.1902
Дочь: Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Рябуха Игнатий Семенович
хутор Химов
Рождение ребёнка
19.01.1904
Сын: Рябуха Макарий Игнатьевич
Отец ребёнка: Рябуха Игнатий Семенович
хутор Химов
Рождение ребёнка
26.01.1908
Отец ребёнка: Рябуха Игнатий Семенович
хутор Химов
Рождение ребёнка
08.09.1912
Отец ребёнка: Рябуха Игнатий Семенович
хутор Химов
Смерть
Неизвестно