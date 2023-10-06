Рябуха (Коляда) Ирина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Коляда) Ирина Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1881

Отец: Коляда Ефрем Тимофеевич

Мать: Коляда Васса Степановна

Бракосочетание
17.01.1899

Муж: Рябуха Игнатий Семенович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1899

Сын: Рябуха Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Рябуха Игнатий Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Рябуха Игнатий Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
19.01.1904

Сын: Рябуха Макарий Игнатьевич

Отец ребёнка: Рябуха Игнатий Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
26.01.1908

Сын: Рябуха Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Рябуха Игнатий Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
08.09.1912

Сын: Рябуха Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Рябуха Игнатий Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Смерть
Неизвестно
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