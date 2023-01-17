Семенюк (Рубанюк) Стефанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменюк (Рубанюк) Стефанида Федоровна

Семенюк (Рубанюк) Стефанида Федоровна

avatar

Место рождения

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
18.02.1907 ст.

Муж: Семенюк Семен Иеронович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 28 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close