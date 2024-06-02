Пожарский Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Пожарский Ермолай Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Пожарский Евстафий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пожарский Михей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно