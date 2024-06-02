Пожарский Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПожарский Филипп

Пожарский Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Пожарский Ермолай Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Пожарский Евстафий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пожарский Михей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.