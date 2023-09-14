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(Положий) Ефимия Антонова
(Положий) Ефимия Антонова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.1774
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Положий Антон Никитич
1755 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1774
Отец:
Положий Антон Никитич
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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