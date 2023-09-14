(Положий) Ефимия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Положий) Ефимия Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1774

Отец: Положий Антон Никитич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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