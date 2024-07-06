Судаков Михаил
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Судаков Василий
Мать: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина
Рождение ребёнка
1859
Сын: Судаков Василий
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1860
Сын: Судаков Терентий
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Судакова) Ирина
Мать ребёнка: Акилина
Смерть
Неизвестно