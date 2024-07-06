Судаков Михаил 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСудаков Михаил

Судаков Михаил

Место рождения

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Судаков Василий

Мать: Ирина

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина

Рождение ребёнка
1859

Сын: Судаков Василий

Мать ребёнка: Акилина

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1860

Сын: Судаков Терентий

Мать ребёнка: Акилина

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Судакова) Ирина

Мать ребёнка: Акилина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.