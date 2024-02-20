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(Пругло) Анна Карповна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

29.01.1879

Дата смерти

22.02.1879

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1879

Отец: Пругло Карп Александрович

Мать: Пругло Порфирия Антоновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
22.02.1879
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
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