(Пругло) Анна Карповна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения29.01.1879
Дата смерти22.02.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1879
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
22.02.1879
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое