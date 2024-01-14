Rolandi (Hafner) Priscille Claire — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rolandi (Hafner) Priscille Claire

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1988

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

YS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1988

Отец: Hafner Marco Gaetano

Мать: Hafner Marie Claire Julienne

Рождение ребёнка
11.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Rolandi Nicolas

Рождение ребёнка
30.03.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Rolandi Nicolas

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rolandi Nicolas

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