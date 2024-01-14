Rolandi (Hafner) Priscille Claire
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1988
Отец: Hafner Marco Gaetano
Рождение ребёнка
11.01.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Rolandi Nicolas
Рождение ребёнка
30.03.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Rolandi Nicolas
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Rolandi Nicolas