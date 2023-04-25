Кологривова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760 ст.
Дата смерти1801
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хилков Григорий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Хилков Степан Александрович
Отец ребёнка: Хилков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Хилков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Хилков Александр Яковлевич
Смерть
1801
Рождение ребёнка
1803
Сын: Хилков Иван Александрович
Отец ребёнка: Хилков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Хилкова Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Хилков Александр Яковлевич