Кологривова Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кологривова Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

1801

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: Кологривов Сергей Петрович

Мать: Апухтина Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилков Григорий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Хилков Степан Александрович

Отец ребёнка: Хилков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Хилков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Хилков Александр Яковлевич

Смерть
1801
Рождение ребёнка
1803

Сын: Хилков Иван Александрович

Отец ребёнка: Хилков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Хилкова Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Хилков Александр Яковлевич

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