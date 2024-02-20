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Цыбик Федор Ильич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1864

Дата смерти

01.12.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Цыбик Илья Николаевич

Мать: Цыбик Ирина Анастасовна /Христофоровна/

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
20.10.1885

Жена: Цыбик Анастасия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.01.1886

Сын: Цыбик Григорий Федорович

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.03.1887

Сын: Цыбик Алексей Федорович

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.11.1888

Дочь: Феодора Федоровна

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1889

Сын: Цыбик Николай Федорович

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Цыбик Василий Федорович

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1895

Сын: Цыбик Илья Федорович

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
15.09.1900

Дочь: Христина Федоровна

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.12.1900
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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