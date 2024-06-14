Фархинур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хафизов (Валеева) Салима
Отец ребёнка: Мирхайдар
Уразбахтино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валеев Талгат
Отец ребёнка: Мирхайдар
Уразбахтино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахабутдинова (Валеева) Суфия
Отец ребёнка: Мирхайдар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустаева (Валеева) Самига
Отец ребёнка: Мирхайдар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафикова (Валеева) Мадина
Отец ребёнка: Мирхайдар
Рождение ребёнка
20.04.1932
Дочь: Шаймухаметова (Валеева) Ямига
Отец ребёнка: Мирхайдар
Смерть
Неизвестно