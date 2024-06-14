Фархинур Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФархинур

Фархинур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хафизов (Валеева) Салима

Отец ребёнка: Мирхайдар

Уразбахтино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Талгат

Отец ребёнка: Мирхайдар

Уразбахтино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахабутдинова (Валеева) Суфия

Отец ребёнка: Мирхайдар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустаева (Валеева) Самига

Отец ребёнка: Мирхайдар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафикова (Валеева) Мадина

Отец ребёнка: Мирхайдар

Рождение ребёнка
20.04.1932

Дочь: Шаймухаметова (Валеева) Ямига

Отец ребёнка: Мирхайдар

Смерть
Неизвестно

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