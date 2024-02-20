Улюра Илья Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Улюра Федор Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
01.11.1910
Сын: Улюра Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно