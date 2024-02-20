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Улюра Илья Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Улюра Федор Иванович

Мать: Улюр Анастасия Анастасовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
01.11.1910

Сын: Улюра Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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