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Петракова ... Викторовна

Место рождения

деревня Рубежики Леоновской волости Дорогобужского уезда

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: Петраков Виктор Петрович

Мать: Анастасия Григорьевна

Архивная справка Государственного архива смроленской области от 22.04.2003 № 7-817. По документам Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви села Мстиславская Слобода Дорогобужского у... Показать все
Смерть
Неизвестно

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