Петракова ... Викторовна
Место рождениядеревня Рубежики Леоновской волости Дорогобужского уезда
Дата рождения1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: Петраков Виктор Петрович
Мать: Анастасия Григорьевна
Архивная справка Государственного архива смроленской области от 22.04.2003 № 7-817. По документам Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви села Мстиславская Слобода Дорогобужского у... Показать все
Смерть
Неизвестно