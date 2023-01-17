Путенихина (Соколова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путенихина (Соколова) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.11.2011

Муж: Путенихин Денис Владимирович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.2012

Дочь: Путенихина Дарья Денисовна

Отец ребёнка: Путенихин Денис Владимирович

Рождение ребёнка
19.04.2017

Дочь: Путенихина Анастасия Денисовна

Отец ребёнка: Путенихин Денис Владимирович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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