Путенихина (Соколова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.2011
Рождение ребёнка
10.03.2012
Дочь: Путенихина Дарья Денисовна
Отец ребёнка: Путенихин Денис Владимирович
Рождение ребёнка
19.04.2017
Дочь: Путенихина Анастасия Денисовна
Отец ребёнка: Путенихин Денис Владимирович