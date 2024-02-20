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Фурсов Андрей Михайлович (Солдат)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

23.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Фурсов Михаил (Ионович?)

Мать: Фурсова ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Фурсов Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Андреевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Сотникова Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Андреевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1870

Дочь: Агрипина Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Андреевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1871

Сын: Фурсов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Андреевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1873

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Андреевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Евдокия Андреевна

Смерть
23.06.1897
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