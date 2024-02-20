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Шерварли Харлампий Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

26.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1907

Отец: Шерварли Николай Иванович

Мать: Вера Антоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-9,зап.-17
Смерть
Неизвестно
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