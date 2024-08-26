Нетребенко Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетребенко Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 7
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетребенко Алексей Маркович

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Нетребенко) Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Нетребенко Алексей Маркович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
РС 7
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Нетребенко) Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Нетребенко Алексей Маркович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
РС 7
Рождение ребёнка
1816

Сын: Нетребенко Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Нетребенко Алексей Маркович

РС 9
Рождение ребёнка
1819

Сын: Нетребенко Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Нетребенко Алексей Маркович

Смерть
Неизвестно

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