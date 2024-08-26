Нетребенко Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 7
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Нетребенко) Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Нетребенко Алексей Маркович
РС 7
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Нетребенко) Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Нетребенко Алексей Маркович
РС 7
Рождение ребёнка
1816
Сын: Нетребенко Стефан Алексеевич
Отец ребёнка: Нетребенко Алексей Маркович
РС 9
Рождение ребёнка
1819
Сын: Нетребенко Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Нетребенко Алексей Маркович
Смерть
Неизвестно