Сергунин Георгий Иосифович
Место рождения
Дата рождения11.04.1909
Дата смерти?.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергунина Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.04.1909
Рождение ребёнка
01.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.02.1944