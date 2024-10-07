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Сергунин Георгий Иосифович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.04.1909

Дата смерти

?.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1909

Отец: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич

Мать: Сергунина (Щаева) Александра Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергунина Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.04.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.02.1944

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