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Лукьяненко Михей Саввич

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

14.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1877

Отец: Лукьяненко Савва Кириллович

Мать: Лукьяненко Пелагея Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1897

Жена: Лукьяненко Гликерия Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.08.1898

Сын: Лукьяненко Андрей Михеевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Гликерия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1899

Дочь: Ландарь Устина Михеевна

Мать ребёнка: Лукьяненко Гликерия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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