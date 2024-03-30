Лукьяненко Михей Саввич
Место рождения
Дата рождения14.08.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1877
Бракосочетание
26.01.1897
Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.08.1898
Сын: Лукьяненко Андрей Михеевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1899
Дочь: Ландарь Устина Михеевна
Мать ребёнка: Лукьяненко Гликерия Ивановна
Смерть
Неизвестно