Анна Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Матвей Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Филипп Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Ефимович
Смерть
Неизвестно