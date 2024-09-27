Анна Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Ефимович

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Ефимович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Ефимович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Ефимович

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Ефимович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Матвей Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Ефимович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Ефимович

Смерть
Неизвестно

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