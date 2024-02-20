Пичахчи (Тохтамыш) Кирикия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичахчи (Тохтамыш) Кирикия Павловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Мать: Тохтамыш Елена Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Пичахчи Дмитрий Саввин

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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