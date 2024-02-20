Тышлек Гагуц (Кирякулова) Мария Ивановна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1881
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
28.10.1902
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.02.1904
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
02.01.1906
Дочь: Василиса Николаевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.12.1907
Сын: Тышлек Гагуц Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
01.04.1910
Сын: Тышлек Гагуц Митрофан Николаевич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
01.04.1912
Сын: Тышлек Гагуц Николай Николаевич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно