Тышлек Гагуц (Кирякулова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Гагуц (Кирякулова) Мария Ивановна

Тышлек Гагуц (Кирякулова) Мария Ивановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
28.10.1902

Муж: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.02.1904

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
02.01.1906

Дочь: Василиса Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Тышлек Гагуц Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
01.04.1910

Сын: Тышлек Гагуц Митрофан Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
01.04.1912

Сын: Тышлек Гагуц Николай Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close