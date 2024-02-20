Фурсова (Ускова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Ускова) Анна Алексеевна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1896

Муж: Фурсов-1 Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: (Фурсова) Пелагия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
07.04.1899

Сын: Фурсов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
23.11.1900

Сын: Фурсов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
26.05.1903

Дочь: (Фурсова) Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
29.07.1904

Дочь: (Фурсова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
11.05.1907

Дочь: (Фурсова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
17.09.1910

Дочь: (Фурсова) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
15.11.1911

Дочь: (Фурсова) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович

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