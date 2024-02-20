Фурсова (Ускова) Анна Алексеевна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1896
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: (Фурсова) Пелагия Дмитриевна
Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
07.04.1899
Сын: Фурсов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
23.11.1900
Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
26.05.1903
Дочь: (Фурсова) Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
29.07.1904
Дочь: (Фурсова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
11.05.1907
Дочь: (Фурсова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
17.09.1910
Дочь: (Фурсова) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
15.11.1911
Дочь: (Фурсова) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фурсов-1 Дмитрий Семенович