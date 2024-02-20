Губарев Никифор Антонович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти22.09.1881
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
22.09.1881
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - от кори | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1981г / зап.№ 39 /, Ф-265-1-6 / лист № 47 /
Похороны
24.09.1881
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1881г./ зап.№ 39 /, ГАДО Ф 265-1-6 /лист № 47 /. ... Показать все