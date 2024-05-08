Назар Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1786 ст.
Дата смертиМежду 1786 и 1792
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1786 и 1792
нет в ИР 1792
Рождение
11.10.1786 ст.
Отец: Сергей Евдокимович
Мать: Настасья Сергеевна
дата крещения - 12.10.1786 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Михайлович Источник: Архив Государственное бюджетное... Показать все