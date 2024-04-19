Заровняева Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняева Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заровняев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Заровняев Федор Агафонович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровняев Федор Агафонович

Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1903

Сын: Заровняев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Заровняев Федор Агафонович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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