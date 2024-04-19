Заровняева Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заровняев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Заровняев Федор Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1903
Сын: Заровняев Сергей Федорович
Отец ребёнка: Заровняев Федор Агафонович
Смерть
Неизвестно