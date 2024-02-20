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Чекарамит Анастас Саввич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Чекарамит Савва Юрьевич

Мать: Чекарамит Деспина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-68
Смерть
Неизвестно
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