Чекарамит Петр Анастасович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1801
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Чекарамит Анастас Афанасьевич
Мать: Деспина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка 1811г.зап-66
Рождение ребёнка
1830
Сын: Чекарамит Григорий Петрович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-67
Смерть
1831
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-67