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Чекарамит Петр Анастасович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1801

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Чекарамит Анастас Афанасьевич

Мать: Деспина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка 1811г.зап-66
Рождение ребёнка
1830

Сын: Чекарамит Григорий Петрович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-67
Смерть
1831
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-67
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