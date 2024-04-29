Оболенский Константин Князь Семёнович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенский Константин Князь Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1498

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оболенский Семён Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский (Глупой) Иван Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский (Краса) Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский (Горенский) Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский (Глазатый) Юрий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский (Белый) Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский (Королёк) Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский (Куличка) Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Борис Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский (Сухорукий) Михаил Князь Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1498

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