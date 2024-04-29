Оболенский Константин Князь Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1498
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оболенский Семён Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский (Глупой) Иван Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский (Краса) Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский (Горенский) Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский (Глазатый) Юрий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский (Белый) Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский (Королёк) Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский (Куличка) Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Борис Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский (Сухорукий) Михаил Князь Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1498