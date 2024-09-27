Дубов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубов Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Дубов Петр Иванович

Мать: Дубова (Чекалина) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубова Маргарита Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубова Маргарита Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубова Маргарита Ивановна

Смерть
1989

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