Дубов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубова Маргарита Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубова Маргарита Ивановна
Смерть
1989