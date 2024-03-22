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Шитовъ Матвей

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Шитовъ Спиридонъ

Мать: Шитова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Максимова Матрона

Мать ребёнка: Шитова Екатерина Астафьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шитовъ Яковъ

Мать ребёнка: Шитова Екатерина Астафьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шитовъ Андрей

Мать ребёнка: Шитова Екатерина Астафьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Шитова Екатерина Астафьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова Екатерина Астафьева

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