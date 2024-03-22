Шитовъ Матвей
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Шитовъ Спиридонъ
Мать: Шитова Пелагея
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Максимова Матрона
Мать ребёнка: Шитова Екатерина Астафьева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шитовъ Яковъ
Мать ребёнка: Шитова Екатерина Астафьева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шитовъ Андрей
Мать ребёнка: Шитова Екатерина Астафьева
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Шитова Екатерина Астафьева
Бракосочетание
Неизвестно