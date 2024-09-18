(Вожеваткина) Евгения Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1918
Дата смертиПосле 1935
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
12.12.1918
Отец: Вожеваткин Важеваткин Алексей Иванович
В записи о рождении фамилия отца - ВажеваДкин. дата крещения - 12.12.1918 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина дочь гражданина д... Показать все
Упоминание
30.03.1933
Запись в МК: выдано 30/III-33г.
Упоминание
01.03.1935
Запись в МК: 1/III-35г.
Смерть
После 1935