Козлова (Елшина) Марья
Место рождения
Дата рождения1773
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Елшинъ Маркъ
Мать: Елшина Марья Матвеева
Бракосочетание
02.02.1791
Муж: Козловъ Семенъ
Рождение ребёнка
06.05.1792
Дочь: (Козлова) Мавра
Отец ребёнка: Козловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Козлова) Устинья
Отец ребёнка: Козловъ Семенъ
Рождение ребёнка
20.02.1797
Дочь: (Козлова) Евдокия
Отец ребёнка: Козловъ Семенъ