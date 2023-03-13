Козлова (Елшина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Елшина) Марья

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Елшинъ Маркъ

Мать: Елшина Марья Матвеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1791

Муж: Козловъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1792

Дочь: (Козлова) Мавра

Отец ребёнка: Козловъ Семенъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Козлова) Устинья

Отец ребёнка: Козловъ Семенъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1797

Дочь: (Козлова) Евдокия

Отец ребёнка: Козловъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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