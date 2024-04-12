Икрина (Попова) (Попова) Фекла Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Попова) (Попова) Фекла Ильина

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Попов Илья Саввин

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.05.1844

Муж: Икрин Леонтий Логгинов

Рождение ребёнка
24.12.1845

Дочь: Евгения Леонтьева

Отец ребёнка: Икрин Леонтий Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Икрин Игнатий Леонтьевич

Отец ребёнка: Икрин Леонтий Логгинов

Рождение ребёнка
11.03.1850

Сын: Икрин Венедикт Леонтьев

Отец ребёнка: Икрин Леонтий Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1852

Дочь: Ульяния Леонтьева

Отец ребёнка: Икрин Леонтий Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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