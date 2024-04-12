Икрина (Попова) (Попова) Фекла Ильина
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Попов Илья Саввин
Бракосочетание
17.05.1844
Рождение ребёнка
24.12.1845
Дочь: Евгения Леонтьева
Отец ребёнка: Икрин Леонтий Логгинов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Икрин Леонтий Логгинов
Рождение ребёнка
11.03.1850
Отец ребёнка: Икрин Леонтий Логгинов
Рождение ребёнка
17.12.1852
Дочь: Ульяния Леонтьева
Отец ребёнка: Икрин Леонтий Логгинов
Смерть
Неизвестно