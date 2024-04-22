Андреева (Николаева) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Николаев Трофим
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Андреева Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Андреев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
10.11.1924
Сын: Андреев Николай Федорович
Отец ребёнка: Андреев Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993