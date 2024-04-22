Андреева (Николаева) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Николаева) Анна Трофимовна

Место рождения

Щеточное, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Николаев Трофим

Мать: не указана

Щеточное, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Андреева Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Андреев Фёдор Васильевич

Щеточное, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.11.1924

Сын: Андреев Николай Федорович

Отец ребёнка: Андреев Фёдор Васильевич

Щеточное, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Фёдор Васильевич

Смерть
1993
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