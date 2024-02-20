(Тараш) Евгения Сергеевна
Место рожденияРоссия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1892
Дата смерти10.03.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Тараш Сергей Саввич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
10.03.1893
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /