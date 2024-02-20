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(Тараш) Евгения Сергеевна

Место рождения

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1892

Дата смерти

10.03.1893

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Тараш Сергей Саввич

Мать: Тараш Христина Георгиевна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
10.03.1893
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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